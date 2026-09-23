Казахстан представил технологические разработки на XIII заседании Совместной коллегии МЧС

В Республике Беларусь прошло XIII заседание Совместной коллегии чрезвычайных ведомств Казахстана, Беларуси и России. Делегацию Казахстана возглавил Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Участники рассмотрели развитие пожарно-спасательной техники, применение современных технологий, вопросы пожарной безопасности электротранспорта и работу горноспасательных служб.

Казахстанская сторона представила собственные разработки и технику, применяемую подразделениями МЧС. Среди представленных решений гусеничный пожарный робот, многофункциональная роботизированная платформа, адаптированная пожарно-спасательная техника, мобильные комплексы связи и управления. Участникам показали беспилотные технологии, цифровые системы мониторинга и прогнозирования, решения для работы в сложных природных условиях и возможности спасательной авиации. Разработки учитывают особенности Казахстана, включая большие расстояния, степные и горные территории, лесные массивы и крупные промышленные объекты.

Отдельное внимание уделили пожарной безопасности электротранспорта. Казахстан представил подходы к тушению электромобилей и действиям подразделений при таких происшествиях. Рассмотрены специальные средства охлаждения тяговых батарей, противопожарные покрывала и оборудование для перемещения поврежденного транспорта. В стране проводится практическая подготовка личного состава с участием специалистов автопроизводителей, организуются онлайн-семинары с коллегами из Беларуси и России, разрабатываются методические рекомендации. Казахстанская сторона предложила продолжить обмен данными, совместные испытания и подготовку согласованных рекомендаций.

Еще одним направлением обсуждения стала деятельность горноспасательных служб. Представители трех стран рассмотрели вопросы организации их работы и подготовки специалистов. Обмен практическими наработками в этой сфере важен с учетом специфики работ на опасных производственных объектах и особых требований к подготовке горноспасательных подразделений.

По итогам заседания стороны обозначили направления дальнейшей совместной работы. Казахстан выразил готовность развивать научно-техническую и производственную кооперацию, проводить совместные испытания техники и продолжать профессиональный обмен технологическими решениями и практическим опытом.

Перед началом заседания главы спасательных ведомств Казахстана, Беларуси и России почтили память героев Великой Отечественной войны. В Замковом парке Несвижа они возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан и почтили павших минутой молчания. Церемония стала данью памяти защитникам Отечества и общей исторической памяти народов трех стран.