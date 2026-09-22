В Астане впервые стартовал Республиканский смотр-конкурс «Лучший начальник караула»

В столице впервые проходит Республиканский смотр-конкурс «Лучший начальник караула», объединивший лучших руководителей тактических звеньев пожарно-спасательных подразделений регионов страны. Участникам предстоит подтвердить свои профессиональные знания, физическую подготовку и практические навыки.

Сегодня, на территории специализированной пожарной части №3 состоялось торжественное открытие мероприятия. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности председателя Комитета противопожарной службы МЧС Аскар Тулешев, который поприветствовал участников и пожелал им успешного прохождения конкурсных испытаний.

Конкурс проводится в новом для республиканского уровня и направлен на повышение профессионального мастерства начальников караулов, совершенствование их теоретической, физической и практической подготовки, а также обмен опытом между подразделениями регионов.

В рамках первого конкурсного дня участники прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов гражданской защиты и пожарных подразделений.

Кроме того, конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке – подтягивание на перекладине и челночный бег 10×10 метров. В последующие дни участникам предстоит пройти практическую специальную дистанцию, включающую элементы работы с пожарной техникой и оборудованием, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, преодоление препятствий, спасение условного пострадавшего, работу с радиосвязью, а также выполнение заданий на оперативность принятия решений при тушении пожара.

По итогам всех этапов будет определены сильнейшие начальники караулов пожарных подразделений страны. Проведение данного конкурса позволит не только определить наиболее подготовленных сотрудников, но и мотивировать к повышению уровня профессионального мастерства, способствовать распространению передового опыта, что в целом послужит импульсом к усилению готовности личного состава к действиям при чрезвычайных ситуациях.