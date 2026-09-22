В селе Лесбек Батыр Келесского района Туркестанской области дан старт работе 272-у добровольному противопожарному формированию «Ауыл құтқарушылары». Данное противопожарное формирование будет защищать 13 населённых пунктов, с общей численностью населения более 24 тыс. человек.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Чайзада Багдат, аким Келесского района Агибаев Жанибек, личный состав, жители и гости села.

Пост в селе Лесбек Батыр построен при поддержке местных исполнительных органов и подготовлен для организации круглосуточного дежурства.

Для добровольцев созданы необходимые условия: оборудованы комнаты отдыха, кухня, служебные помещения и гараж для размещения пожарной техники. Для обеспечения полноценной работы поста Министерством по чрезвычайным ситуациям переданы пожарная автоцистерна, боевая одежда пожарного и радиостанция. Добровольцы, которые будут нести дежурство на посту, прошли соответствующее обучение в ДЧС Туркестанской области.

Открытие пожарного поста в селе Лесбек Батыр позволит сократить время прибытия подразделений к месту происшествия, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить противопожарную защиту сельской территории.