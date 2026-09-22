Делегация МЧС Казахстана начала работу в Беларуси накануне Совместной коллегии

В Минске началась рабочая программа казахстанской делегации во главе с Министром по чрезвычайным ситуациям Муратом Мухановым. В ближайшие дни Беларусь станет площадкой для диалога чрезвычайных ведомств трех стран - здесь состоится XIII заседание Совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России.

Первой профессиональной площадкой стал Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси. Мурат Муханов и представители МЧС РК посетили специализированное спасательное подразделение. С этого началась практическая часть программы, предваряющая встречу руководителей трех чрезвычайных ведомств. Продолжением дня стало посещение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - одного из знаковых исторических мест Минска.

Основная работа предстоит на коллегии, когда за одним столом соберутся руководители МЧС Казахстана, Беларуси и России. Стороны подведут итоги выполнения решений предыдущей коллегии и определят дальнейшие направления взаимодействия. В центре разговора - вопросы, продиктованные современной практикой спасательных служб: развитие пожарно-спасательной техники и технологий, особенности тушения пожаров на объектах с электротранспортом, работа горноспасательных служб и подготовка горноспасателей.

Работа продолжится и за пределами зала заседаний. Участникам представят пожарную аварийно-спасательную технику, оборудование и снаряжение белорусского производства. 23 сентября казахстанская делегация отправится в Островец, где запланировано посещение Белорусской АЭС.