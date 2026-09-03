МЧС 2.0: 940 дней системной модернизации

С 6 февраля 2024 года по 3 сентября 2026 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан возглавлял Чингис Аринов. Этот период продолжительностью 940 дней стал этапом комплексного обновления системы гражданской защиты.

Основой преобразований стала концепция «МЧС 2.0», предусматривающая переход от реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций к прогнозированию рисков, предупреждению угроз и управлению силами в едином информационном пространстве.

Работа строилась на принципе ежедневного конкретного результата. Одинаковое внимание уделялось пожарным и спасательным подразделениям, воинским частям, авиации, медицине катастроф, безопасности на воде, промышленной и сейсмической безопасности, подготовке кадров и развитию подведомственных организаций. Главным приоритетом оставались жизнь человека и готовность личного состава своевременно прийти на помощь. Все результаты стали итогом совместной работы коллектива МЧС, поддержки Главы государства и Правительства, взаимодействия с государственными органами, местными исполнительными органами, организациями и добровольцами.

От опыта паводков к новой системе управления

Масштабные паводки 2024 года стали серьёзным испытанием для государственной системы гражданской защиты. В аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятиях участвовали подразделения МЧС, Министерства обороны, Национальной гвардии, органов внутренних дел, местных исполнительных органов, медицинских служб и добровольцы. Из опасных зон было эвакуировано более 120 тысяч человек. Людей вывозили на плавательных средствах, специальной технике и воздушных судах, доставляли из отрезанных водой населённых пунктов и размещали в безопасных местах. С учётом опыта паводков особое внимание было уделено устойчивой связи и межведомственной координации. В системе гражданской защиты создана радиосеть, предназначенная для надёжного взаимодействия подразделений в том числе на территориях, где отсутствует обычная мобильная связь.

Проведена модернизация Командного центра МЧС. Пересмотрены алгоритмы работы дежурных служб, усилен круглосуточный мониторинг, усовершенствовано взаимодействие с региональными подразделениями. Информация из регионов стала объединяться в единую оперативную картину.

Для оценки обстановки начали использоваться онлайн-трансляции с беспилотных летательных аппаратов, спутниковые данные, геоинформационные системы и цифровые карты опасных зон. Технологии искусственного интеллекта стали применяться для обработки информации, анализа природных угроз и выявления потенциально опасных участков.

Цифровизация позволила повысить точность прогнозов, заранее определять необходимые силы и средства и сокращать время реагирования. Продолжилось внедрение системы экстренного оповещения Mass Alert.

Территориальные подразделения и подведомственные организации были объединены в единую управленческую вертикаль. Это позволило централизовать ресурсы, упростить координацию и ускорить принятие решений.

Техника и современная инфраструктура

С 2024 по 2026 год парк МЧС пополнился 1 468 единицами различной техники, в том числе 700 единицами пожарной техники. Подразделения получили специальные автомобили, современное спасательное оборудование, средства связи, беспилотные летательные аппараты, роботизированную технику и пожарно-техническое вооружение. Обновление повысило мобильность подразделений и расширило возможности проведения работ в труднодоступной местности.

С начала 2024 года по итогам восьми месяцев 2026 года были построены 45 пожарных депо и 16 спасательных подразделений. Всего введено 61 новых пожарных и спасательных объектов. Более 350 объектов по стране прошли модернизацию и ремонт.

Изменился подход к строительству. Новые объекты стали создаваться как полноценные комплексы для круглосуточной службы с учебными классами, медицинскими кабинетами, помещениями для отдыха и приёма пищи, тренировочными зонами, спортивными площадками и тёплыми ангарами. Одновременно проводилась реновация действующих подразделений. Всего различными видами ремонта было охвачено сотни объектов по всей стране.

Безопасность сельских населённых пунктов

Важным направлением «МЧС 2.0» стала противопожарная защита сёл, удалённых от профессиональных пожарных частей. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в стране было создано 255 добровольных противопожарных формирования. Им передавались пожарные автомобили, средства связи, оборудование, пожарно-техническое вооружение и обмундирование. Добровольцы проходили подготовку в территориальных подразделениях МЧС. Развитие добровольных формирований позволяет быстрее приступить к тушению пожара и первоочередным спасательным мероприятиям до прибытия основных сил. Новые посты обеспечивают защиту не только населённых пунктов, в которых они размещены, но и соседних сёл.

Авиация и медицина катастроф

Впервые в истории МЧС были приобретены самолёты и другие воздушные суда. Авиационный парк пополнился 13 современными воздушными судами. Авиация использовалась для переброски спасательных групп, доставки оборудования и гуманитарных грузов, тушения природных пожаров, воздушной разведки, поисково-спасательных работ и медицинской эвакуации.

Началось формирование региональных авиационных отрядов, строительство ангаров и создание вертолётных площадок. Развитие собственной авиационной инфраструктуры повысило самостоятельность и мобильность системы реагирования.

Санитарная авиация обеспечивала экстренную транспортировку пациентов из отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. Экипажи АО «Казавиаспас» совместно с медицинскими бригадами выполняли задачи в ситуациях, когда своевременность оказания помощи имела решающее значение.

Укреплялась материально-техническая база Центра медицины катастроф. Обновлялись реанимобили, санитарный транспорт, медицинская техника, средства связи и трассовые медико-спасательные пункты. Медики включались в состав универсальных спасательных подразделений, объединяющих специалистов нескольких направлений.

Безопасность на воде и Каспийском море

Продолжилось обновление спасательных станций и плавательных средств, формировались мобильные группы реагирования. В прибрежных зонах началось внедрение видеонаблюдения с использованием искусственного интелекта.

В 2024 году было создано специализированное подразделение «Теңіз жасағы», предназначенное для спасения людей, оказания помощи судам, терпящим бедствие, и ликвидации последствий аварийных разливов нефти. Приобретено многофункциональное судно для ликвидации аварийных разливов нефти, пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и реагирования на чрезвычайные ситуации в казахстанском секторе Каспийского моря. Реализация проекта продолжается.

С 1 июля 2026 года функции государственного контроля и надзора за маломерными судами были переданы Министерству по чрезвычайным ситуациям. Это позволило объединить профилактические, контрольные и спасательные функции в одной системе.

Воинские части и подготовка личного состава

Проводилась реновация казарменного фонда воинских частей гражданской обороны, улучшались бытовые условия военнослужащих, обновлялись специальная техника, экипировка и спасательное оборудование. Для повышения мобильности в регионах формировались спасательные батальоны, способные оперативно выдвигаться в зоны крупных чрезвычайных ситуаций. Военнослужащие срочной службы получили возможность осваивать гражданские профессии. Такая подготовка позволяет использовать приобретённые знания и навыки после завершения службы.

Продолжилось развитие Южной базы оперативного назначения «Алатау». Она предназначена для размещения спасательных сил, координации работ и оказания помощи населению при разрушительном землетрясении или другой крупной чрезвычайной ситуации.

Социальная защита сотрудников

Во исполнение поручений Главы государства были введены жилищные выплаты, подъёмные пособия при перемещении по службе, дополнительные выплаты за выполнение задач в условиях чрезвычайных ситуаций и льготное исчисление выслуги лет.

Проводилась реновация ведомственного жилищного фонда, улучшались условия проживания личного состава, началось строительство нового служебного жилья.

Впервые в истории Министерства была введена в эксплуатацию собственная база отдыха для спасателей и членов их семей «112 Resort Aktau». Также для сотрудников организовывался бесплатный семейный отдых на других базах.

Развитие жилищного обеспечения, социальной инфраструктуры и санаторно-курортного лечения было направлено на повышение защищённости сотрудников и создание условий для их восстановления после выполнения сложных задач.

Предупреждение рисков, наука и подведомственные организации

Проводилась модернизация сейсмических станций, гидрологических и наблюдательных постов, внедрялись автоматизированные системы раннего оповещения. Была начата работа по созданию Казахстанско-Китайского центра совместных исследований землетрясений.

В сфере промышленной безопасности усилились контроль и профилактика. На горнодобывающих предприятиях внедрялись системы наблюдения, аварийного оповещения, позиционирования и поиска работников. Опасные производственные объекты поэтапно подключались к Ситуационному центру МЧС.

Совершенствовались требования в области пожарной, промышленной и сейсмической безопасности, строительные нормы, механизмы страхования и подходы к оценке рисков.

Модернизация затронула систему государственного материального резерва. Была актуализирована номенклатура материальных ценностей, обновлялись объекты хранения и развивалась складская инфраструктура.

Возобновлена деятельность предприятия «Селденқорғау құрылыс», выполняющего специальные инженерные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий селей и оползней. Обновлялись его техника и производственная база.

Продолжилось развитие Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Была начата подготовка к строительству нового учебного комплекса с современными корпусами, общежитиями и спортивной инфраструктурой.

Следующий этап развития

«МЧС 2.0» стало переходом к единой, технологичной и мобильной системе гражданской защиты, ориентированной на предупреждение рисков и оперативное оказание помощи населению.

Период работы Чингиса Аринова во главе Министерства был связан с обновлением техники и инфраструктуры, развитием авиационных и морских возможностей, цифровизацией управления, усилением безопасности сёл и повышением социальной защищённости сотрудников.

Начатые проекты рассчитаны на дальнейшее развитие. Их общая цель заключается в повышении готовности государства к чрезвычайным ситуациям, защите населения и укреплении профессионального потенциала подразделений.

940 дней стали этапом системных преобразований, результаты которого продолжают работать во имя безопасности людей и будущего Казахстана.