Указом Главы государства от 3 сентября 2026 года Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Муханов Мурат Сейтмолдаевич.

Его профессиональный путь в органах гражданской защиты начался в августе 2002 года. Пройдя образцовую службу от курсанта ведомственной Академии до руководителя аппарата МЧС, Мурат Сейтмолдаевич накопил богатый управленческий опыт. За долгие годы безупречной деятельности он успешно возглавлял ключевые подразделения и структуры ведомства, а также занимал пост заместителя начальника ДЧС и руководителя областного ДЧС.

За высокий профессионализм в значительный вклад в развитие системы гражданской защиты награжден государственной наградой орденом «Айбын»

ІІ степени.