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Сотрудник МЧС Санжар Адилов стал бронзовым призёром Азиатских игр

Сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области младший сержант гражданской защиты Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония).

Санжар Адилов выступил в соревнованиях по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг и вошел в число призеров континентальных соревнований.

Особое значение этой награде придает тот факт, что смешанные единоборства впервые включены в программу Азиатских игр. Таким образом, Санжар Адилов стал одним из первых казахстанских спортсменов, завоевавших медаль Азиады в этом виде спорта.