В селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области состоялось открытие 255-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост расположен в 18 километрах от ближайшей специализированной пожарной части и будет обеспечивать безопасность жителей трех населенных пунктов с общей численностью населения 2 876 человек.

В рамках реализации проекта объект прошел реновацию. При поддержке местных исполнительных органов построен бокс для размещения пожарной техники, а также созданы необходимые условия для работы формирования. Для оперативного реагирования пожарный пост оснащен пожарной техникой, необходимым оборудованием, обмундированием, средствами связи, предоставленными МЧС. Объект полностью укомплектован подготовленным личным составом.

Новый объект призван повысить уровень противопожарной защиты населения и обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.