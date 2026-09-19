МЧС поддержало общенациональную экологическую акцию «Таза Қазақстан»

19 сентября сотрудники МЧС и его территориальных подразделений присоединились к общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», приуроченной ко Всемирному дню чистоты.

Акция прошла во всех регионах страны. В ее рамках сотрудники МЧС приняли активное участие в санитарной очистке, благоустройстве и озеленении территорий.

Участие в акции «Таза Қазақстан» стало вкладом сотрудников МЧС в сохранение чистоты и благоустройство населенных пунктов. Подобные инициативы способствуют формированию экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и повышению личной ответственности каждого за чистоту и благополучие родного края.