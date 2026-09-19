100 курсантов Академии гражданской защиты МЧС приняли Присягу

В Кокшетау 100 первокурсников Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан приняли Присягу. Среди них 8 девушек и 9 обладателей знака «Алтын белгі». Вместе с казахстанцами в Академии учатся курсанты из Кыргызстана и Таджикистана.

В церемонии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Для него Академия — особое место: здесь он сам был курсантом, получил профессиональную подготовку и начал путь в системе гражданской защиты. Спустя годы Мурат Муханов вернулся в родную Академию уже в качестве главы МЧС, чтобы поздравить новое поколение курсантов.

Министр пожелал первокурсникам успехов в учебе, выдержки и верности выбранному делу. Для 100 курсантов этот день стал одним из первых важных событий на пути к профессии спасателя.

Вместе с курсантами этот день разделили их родные и близкие, преподаватели Академии, представители местных исполнительных и правоохранительных органов. Церемония завершилась торжественным маршем и исполнением Гимна Академии.