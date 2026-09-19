В Казахстане открыто 271 добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Канай-Би Зерендинского района Акмолинской области состоялось открытие пожарного поста «Ауыл құтқарушылары», прошедшего реновацию.

Обновление и запуск пожарного поста стали возможными благодаря поддержке местного товарищества с ограниченной ответственностью. Реализация данного проекта позволит повысить уровень пожарной безопасности и сократить время прибытия пожарных подразделений к месту происшествия.

Пожарный пост расположен в 39 километрах от ближайшей пожарной части и будет обеспечивать противопожарную защиту четырёх населённых пунктов, где проживает в общей сложности 596 человек.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пост оснащён пожарным автомобилем. На сегодняшний день подразделение полностью укомплектовано необходимым пожарно-техническим оборудованием и личным составом.

Открытие пожарного поста является важным шагом в обеспечении безопасности жителей отдалённых населённых пунктов. Наличие подготовленного личного состава и необходимой техники позволит своевременно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также проводить профилактическую работу с населением.