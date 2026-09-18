Мурат Муханов ознакомился с обеспечением промышленной безопасности на руднике «Жомарт»

В ходе рабочей поездки в область Ұлытау министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов совместно с акимом области Есетом Байкеном и председателем Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Русланом Өскенәлі посетил рудник «Жомарт». Глава МЧС спустился в шахту на глубину более 600 метров и ознакомился с обеспечением промышленной безопасности непосредственно на производственных участках.

Основное внимание уделено контролю газовой обстановки в подземных выработках. Министру продемонстрировали применение переносных газоанализаторов. На руднике действует автоматизированный контроль с использованием стационарных приборов, дополнительный мониторинг проводится переносными газоанализаторами. Мурат Муханов также ознакомился с работой систем вентиляции и диспетчерского контроля.

Рудник «Жомарт» эксплуатируется с 2006 года и специализируется на подземной добыче медной руды. Годовой объем добычи составляет 4,1 млн тонн. Горные работы ведутся на значительной глубине и требуют постоянного контроля производственных рисков.

По итогам посещения с руководством области и предприятия рассмотрены вопросы газового мониторинга, вентиляции, производственного контроля и готовности к реагированию на нештатные ситуации. Принято решение организовать сейсмологический мониторинг на территории области Ұлытау, в том числе непосредственно в районах расположения месторождений, с последующей интеграцией в сейсмологическую сеть ННЦСНИ. Отдельно будет рассмотрена возможность разработки карты детального сейсмического зонирования области.