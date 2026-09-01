В селе Корнеевка Есильского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие 249-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Пункт пожаротушения будет обеспечивать противопожарную защиту трёх населённых пунктов – села Корнеевка, Леонидовка и Советское с общей численностью населения 2 363 человека и 850 дворами.

Пожарный пост создан при поддержке местных исполнительных органов и местного сельхозтоваропроизводителя. Для оперативного реагирования подразделение оснащено высокопроходимой пожарной автоцистерной, необходимым оборудованием, средствами связи и обмундированием, переданными МЧС.

На посту созданы все необходимые условия для несения службы личным составом. Добровольцы прошли специальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.