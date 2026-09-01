В селе Заградовка Есильского района Северо-Казахстанской области после проведённой реновации состоялось открытие 250-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Пункт пожаротушения будет обеспечивать противопожарную защиту пяти населённых пунктов. В зоне ответственности подразделения проживают 1 006 человек, насчитывается 367 дворов.

Пожарный пост расположен на базе одного из ТОО. Штат подразделения составляет 7 человек. Для оперативного реагирования и проведения первичных мероприятий по тушению пожаров созданы необходимые условия для несения службы личным составом. Подразделение оснащено пожарной техникой, необходимым оборудованием, средствами связи и специальным обмундированием.

Открытие пункта после реновации позволит повысить уровень противопожарной защиты населённых пунктов и обеспечить более оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.