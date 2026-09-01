В селе Конюхово Есильского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие нового 251-го пункта пожаротушения «Ауыл құтқарушылары». Пункт пожаротушения будет обеспечивать противопожарную защиту двух населённых пунктов – сел Конюхово и Куломзино. В зоне ответственности подразделения проживает 321 человек, насчитывается 130 дворов.

Новый пункт пожаротушения полностью построен и оборудован для несения службы. Штат подразделения составляет 6 человек. Пожарный пост расположен на базе акимата Конюховского сельского округа. Для оперативного реагирования МЧС подразделению переданы пожарная техника, пожарно-техническое вооружение и необходимое оборудование.

Открытие нового пункта пожаротушения позволит повысить уровень противопожарной защиты населённых пунктов и обеспечить оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации.