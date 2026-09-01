Спасатели подготовили необычный подарок ко Дню знаний

По инициативе сотрудников ДЧС города Шымкента был подготовлен необычный профилактический формат, позволяющий говорить с детьми о безопасности на понятном и интересном для них языке.

Специально изготовленные леденцы стали не просто сладким угощением. Внутри каждого из них размещена небольшая записка с важными правилами безопасности: «Не играй с огнём!», «Спички опасны!», «При пожаре звони 112!», «Не залезай на подоконник!», «Будь осторожен на воде!».

Леденцы были подготовлены ко Дню знаний и вручены детям 1 сентября. Также школьникам и их родителям раздали питьевую воду с размещёнными на бутылках напоминаниями о правилах безопасности.

Необычный формат вызвал интерес у школьников и родителей. Ведь иногда, чтобы важное правило запомнилось, достаточно превратить его в маленький сюрприз.