Глава МЧС спустился в шахту имени Костенко на глубину около 700 метров

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил угольную шахту имени Костенко. Глава МЧС спустился на горизонт минус 100, расположенный на глубине около 700 метров.

Основное внимание было уделено промышленной безопасности. Мурат Муханов осмотрел горные выработки и оборудование, работу систем вентиляции, связи и оповещения. Перед спуском министру представили действующий план ликвидации аварий и порядок действий персонала при нештатных ситуациях.

Шахта имени Костенко эксплуатируется с 1942 года. Здесь работают 1100 человек, протяженность горных выработок составляет более 60 километров. В данный момент отрабатывается лава 47 К2-Запад. И проходка готовит лаву 44 К2-Восток.

В завершение посещения рассмотрены вопросы производственного контроля, готовности персонала и обеспечения безопасного ведения горных работ.