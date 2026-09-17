В селе Талдыкудык Казталовского района Западно-Казахстанской области дан старт работе 270 добровольному противопожарному формированию «Ауыл құтқарушылары». Данное противопожарное формирование будет защищать 2 населённых пункта, само село Талдыкудык, а также село Кишиталдыкудык с общей численностью населения более 690 человек.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мусиев Нуралы, заместитель акима Казталовского района Имангалиев Рашит, личный состав, жители и гости села.

Пост в селе Талдыкудык построен при поддержке местных исполнительных органов и подготовлен для организации круглосуточного дежурства. Для добровольцев созданы необходимые условия: оборудованы комнаты отдыха, кухня, служебные помещения и гараж для размещения пожарной техники. Для обеспечения полноценной работы поста Министерством по чрезвычайным ситуациям переданы пожарная автоцистерна, боевая одежда пожарного и радиостанция. Добровольцы, которые будут нести дежурство на посту, прошли соответствующее обучение от сотрудников ДЧС ЗКО.

Открытие пожарного поста в селе Талдыкудык позволит сократить время прибытия подразделений к месту происшествия, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить противопожарную защиту сельской территории.