В городе Жезказгане области Ұлытау состоялось торжественное открытие XXXII летнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин и XII летнего чемпионата Республики Казахстан среди женщин Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Тулешов, начальник ДЧС области Ұлытау Есен Байыров, исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев, координатор по развитию пожарно-спасательного спорта МЧС РК Есполов Максут, ветераны органов гражданской защиты, представители команд, главная судейская коллегия, тренеры и спортсмены.

В рамках церемонии открытия прозвучали приветственные слова в адрес участников чемпионатов. Гостям и спортсменам пожелали успешных выступлений, высоких результатов и честной спортивной борьбы.

В чемпионатах принимают участие 22 мужские и 15 женских команд. Общее количество участников составляет 356 человек, включая спортсменов, тренеров, представителей команд и судейский состав.

В течение чемпионатов спортсмены будут соревноваться в четырёх дисциплинах пожарно-спасательного спорта:

- подъём по штурмовой лестнице;

- ⁠преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;

- ⁠пожарная эстафета 4×100 метров;

- ⁠боевое развёртывании.

Проведение республиканских чемпионатов в области Ұлытау стало значимым спортивным событием и возможностью для сильнейших спортсменов страны продемонстрировать своё мастерство, скорость, выносливость и профессиональную подготовку.

По итогам чемпионатов будут определены сильнейшие спортсмены и команды, а также кандидаты в состав национальных сборных команд МЧС Республики Казахстан для участия на чемпионатах Мира.

Завтра первый день соревнований состоится в дисциплине подъем по штурмовой лестнице на базе СПЧ-1 ДЧС области Ұлытау.