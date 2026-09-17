«Каспий-2026»: спасатели пяти стран отработали совместные действия

В Астрахани завершилось международное комплексное учение «Каспий-2026» с участием спасательных служб Казахстана, России, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.

В ходе учения участники отработали практические действия по реагированию на различные чрезвычайные ситуации, спасению пострадавших, оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ и взаимодействию между спасательными подразделениями пяти государств. Особое внимание было уделено слаженности действий при проведении совместных спасательных операций, обмену опытом и совершенствованию механизмов оперативного взаимодействия между компетентными органами стран Каспийского региона.

Специалисты продемонстрировали навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций, применения специальной техники и оборудования, а также организации поисково-спасательных мероприятий. По итогам мероприятия два сотрудника МЧС Казахстана награждены медалью МЧС России «За сотрудничество в спасательном деле».

Международное учение «Каспий-2026» стало площадкой для обмена практическим опытом и укрепления взаимодействия между спасательными службами государств Каспийского региона. Проведение подобных совместных мероприятий способствует повышению готовности подразделений к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению спасательных работ.