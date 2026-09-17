В области Жетісу проведен мониторинг высокогорных моренных озер

Специалисты филиала ГУ «Казселезащита» МЧС Казахстана провели авиационное обследование в бассейне реки Кора, в пределах которого расположено более 30 высокогорных моренных озер.

Состояние данных озер которых находится на постоянном контроле специалистов в целях своевременного выявления возможных изменений и оценки селевой опасности. В ходе обследования особое внимание было уделено состоянию высокогорных водоемов и оценке их потенциальной прорывной опасности.

На моренном озере специалисты провели батиметрические работы. Исследования позволили определить основные морфометрические характеристики водоема, включая его глубину и параметры акватории. По результатам проведенного обследования непосредственной угрозы прорыва моренного озера и возникновения чрезвычайной ситуации не выявлено.

Мониторинг высокогорных моренных озер проводится на регулярной основе. Такие обследования позволяют своевременно выявлять потенциально опасные изменения, оценивать риски и при необходимости принимать превентивные меры для обеспечения безопасности населения и объектов, расположенных в зоне возможного воздействия селевых процессов.

Специалисты «Казселезащиты» продолжают наблюдение за состоянием моренных озер бассейна реки Кора.