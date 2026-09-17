В Казахстане открыто 269-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Бозой Шалкарского района Актюбинской области в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» открыт пожарный пост. Он обеспечивает безопасность около 2400 жителей села и оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы: здесь имеется пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, которые передал МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей сельской местности.