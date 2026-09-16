В Карагандинской области расширят сеть «Ауыл құтқарушылары»

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов встретился с акимом региона Ермаганбетом Булекпаевым.

Стороны обсудили развитие добровольных противопожарных формирований «Ауыл құтқарушылары» и вопросы пожарной защиты сельских населенных пунктов.

В 2026 году в области запланировано создание 18 новых пожарных постов местных исполнительных органов и реновация 14 действующих. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 4 объектах.

Их ввод в эксплуатацию позволит обеспечить дополнительной пожарной защитой еще 32 населенных пункта, где проживают более 14 тысяч человек.