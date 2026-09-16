Мурат Муханов ознакомился с работой филиала государственного материального резерва

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил филиал РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

Глава чрезвычайного ведомства ознакомился с условиями хранения материальных ценностей государственного материального резерва. Особое внимание уделено вопросам их сохранности и готовности объекта к выполнению поставленных задач.

Мурат Муханов встретился с коллективом филиала, пообщался с сотрудниками и поблагодарил их за профессиональный труд.

В завершение министр поздравил коллектив с 95-летием системы государственного материального резерва.