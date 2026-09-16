Глава МЧС проверил реновацию районной пожарной части в Осакаровке

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил пожарную часть №17 в поселке Осакаровка.

Обновление районных пожарных подразделений является одним из направлений, на котором министр намерен сосредоточить особое внимание. В первую очередь речь идет о состоянии зданий, техническом оснащении и условиях службы сотрудников, которые обеспечивают безопасность жителей районов и населенных пунктов.

Пожарная часть в Осакаровке работает с 1960 года. Сегодня она обеспечивает пожарную безопасность поселка, где проживают более 10 тысяч человек.

Сейчас здесь реализуется проект реновации. После завершения работ на одной площадке разместятся пожарное подразделение и районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Для личного состава предусмотрят современные служебные и бытовые помещения, обновят инженерные коммуникации и необходимую инфраструктуру.

Штат пожарной части рассчитан на 30 сотрудников. На вооружении подразделения находятся восемь единиц техники, среди них три основных пожарных автомобиля, четыре вспомогательных и одна специальная машина.

Мурат Муханов осмотрел объект и ознакомился с ходом работ.

«Состоянию районных пожарных частей нужно уделять отдельное внимание. Именно эти подразделения первыми выезжают на помощь людям на местах. У сотрудников должны быть нормальные условия службы, исправная техника и необходимое оснащение. Работу по обновлению таких объектов будем продолжать», сказал министр.

Завершить реновацию пожарной части №17 планируется к концу осени.