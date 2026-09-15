Продолжаются международные комплексные учения «Каспий-2026»

Сегодня второй день участия сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в учениях. В настоящее время проводятся совместные учебно-тренировочные мероприятия с участием аварийно-спасательных служб Казахстана, России и Азербайджана.

Основная цель учений - совершенствование взаимодействия спасательных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение практического опыта совместного применения сил и средств, а также отработка навыков оперативного и эффективного проведения аварийно-спасательных работ.

В ходе учебного эпизода по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия спасатели отрабатывают стабилизацию транспортного средства, вскрытие конструкций повреждённого автомобиля с использованием специальных аварийно-спасательных инструментов, а также безопасное извлечение пострадавшего, оказавшегося зажатым в салоне.