В Казахстане открыто 268-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Беген Бегенского сельского округа Бескарагайского района области Абай открыто 268-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары».

Новый пожарный пост будет обеспечивать противопожарную безопасность жителей села Беген, Бегенского лесничества и села Жандос. В зоне ответственности поста находятся 313 жилых домов, в которых проживает порядка 1300 человек.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы: здесь имеется пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, которые передал МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей сельской местности.