Спасатели МЧС Казахстана участвуют в международном учении «Каспий-2026»

В городе Астрахани проходит международное учение «Каспий-2026» с участием спасательных служб стран Каспийского региона. В течение четырех дней участники отрабатывают совместные действия при различных чрезвычайных ситуациях.

Практический этап включает тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, поиск и эвакуацию людей, реагирование на происшествия на водном и воздушном транспорте, а также ликвидацию последствий химических угроз.

Учение направлено на обмен опытом, совершенствование взаимодействия между спасательными службами и повышение готовности специалистов к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.