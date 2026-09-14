60 секунд безопасности: не оставляйте гаджеты на зарядке ночью!

МЧС Казахстана предупреждает об опасности длительной зарядки телефонов, планшетов и других электронных устройств без присмотра, особенно в ночное время. Неисправное зарядное устройство или поврежденный кабель могут привести к короткому замыканию, перегреву и возгоранию.

Отдельный риск возникает при зарядке гаджетов на кровати, диване, подушке или одеяле. Мягкие поверхности препятствуют нормальному отводу тепла, из-за чего устройство может перегреться. Заряжающиеся гаджеты также следует держать подальше от штор, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов.

Специалисты МЧС рекомендуют использовать только исправные и качественные зарядные устройства, не пользоваться поврежденными кабелями и неисправным электрооборудованием. После завершения зарядки адаптер необходимо отключать от электросети. Не следует оставлять гаджеты подключенными к сети на длительное время без присмотра.

Ночью человек может не заметить признаки неисправности или перегрева, а небольшая техническая проблема способна быстро привести к пожару. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять заряжающиеся гаджеты без присмотра. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!