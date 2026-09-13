Глава МЧС ознакомился с работой воинской части в Актюбинской области

Во время рабочей поездки министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов и аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетили воинскую часть 20982 имени Есет батыра Көкіұлы в поселке Курашасай близ Актобе.

Им показали, как организована служба и насколько подразделение готово к работе при чрезвычайных ситуациях. В распоряжении воинской части новая специальная техника и современные спасательные средства.

Одной из тем визита стало обновление инфраструктуры. Обсуждалось, как улучшить условия службы и подготовки военнослужащих, а также размещения техники.

Военные спасатели МЧС участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На встрече также говорили о совместных учениях с другими подразделениями гарнизона, такая подготовка помогает быстрее и точнее действовать в реальных условиях