Одна сфера, одна цель, одна семья

Семья – это самые близкие люди, которые поддерживают друг друга, вместе радуются успехам и помогают преодолевать трудности. А когда жизненный путь и профессиональные интересы супругов пересекаются в одной сфере, это придаёт их семейной истории особую значимость.

Для Бексултана Ибадуллы служба в сфере гражданской защиты – это уже сложившийся профессиональный путь. Его супруга Гульнар Абитаева пришла в эту сферу совсем недавно. Наблюдая за ежедневной работой мужа, его ответственным отношением к службе и стремлением помогать людям, Гульнар постепенно заинтересовалась этой профессией.

Со временем она стала глубже понимать, насколько важна и ответственна работа специалистов сферы гражданской защиты, и сама решила связать с ней свою профессиональную деятельность.

Сегодня Бексултан Миятулы – майор гражданской защиты, старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям Абайского района города Шымкента. Гульнар Бауржановна служит радиотелефонистом пожарной части №7.

Несмотря на разные должностные обязанности, их объединяет общая цель – вносить свой вклад в обеспечение безопасности людей. Для Гульнар одно дело – знать об особенностях службы из рассказов мужа, и совсем другое – самой ежедневно ощущать ответственность этой работы.

«Благодаря службе мужа я давно знала, насколько ответственна эта сфера. Его отношение к работе, переживания за каждый вызов и стремление помочь людям пробудили во мне интерес к этой профессии. А когда я сама пришла в эту сферу, стала ещё лучше понимать, насколько велика ответственность, которую несёт мой муж», – рассказывает Гульнар.

Сегодня и вне службы супруги поддерживают друг друга и делятся профессиональным опытом. Понимание особенностей работы друг друга, уважение к ежедневным обязанностям и готовность поддержать в нужный момент укрепляют взаимопонимание в их семье.

В семье супругов растут трое детей – дочь и два сына. Воспитание детей и их будущее занимают особое место в жизни Бексултана и Гульнар. Наряду с ответственностью на службе они стараются находить время для семьи, вместе радуются достижениям детей и поддерживают их в каждом начинании.

Для детей пример родителей, которые работают в одной сфере, имеет особое значение. Они растут, видя, что их родители своим трудом помогают обеспечивать безопасность людей.

День семьи – это особый повод ещё раз почувствовать ценность близких людей, проявить заботу и внимание друг к другу. Для Бексултана и Гульнар крепкая семья начинается с взаимопонимания, поддержки и умения вместе разделять радость.

Живя под одной крышей и работая в одной сфере, супруги каждый день находят баланс между службой и семейными заботами. Их общий путь – это пример семьи, в которой взаимная поддержка, воспитание детей и вклад в безопасность общества становятся частью повседневной жизни.