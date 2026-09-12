Глава МЧС проинспектировал шахту «Болашак»

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область проинспектировал шахту «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината, филиала АО «Транснациональная компания «Казхром»». В осмотре участвовало руководство предприятия. Министр ознакомился с мерами промышленной безопасности при добыче хромовой руды.

Перед спуском министру представили план ликвидации аварий, порядок использования индивидуальных самоспасателей и маршруты выхода из опасной зоны. В диспетчерской ему показали, как поддерживают связь с работниками и что делает диспетчер при аварийном сигнале.

Затем делегация МЧС спустилась на горизонт минус 400 метров. Там былы проведены осмотр камеры дегазации и ознакомиление с бурением скважин для отвода газа. На горизонте минус 480 метров ему показали участок добычи руды, работу вентиляции, освещение и средства связи.

За местонахождением работников и техники следит система позиционирования персонала и техники (СППТ). Ее данные поступают в диспетчерскую и отображаются в программе MinePass. Светильники «Луч-4» помогают определять положение людей под землей. Газовую обстановку контролируют стационарные анализаторы «Сенсон», дополнительные замеры проводят газомерщики и горные мастера. При возможной аварии сведения о людях и состоянии воздуха помогают службам шахты оценить обстановку в выработках.