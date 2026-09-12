В селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области начало работу добровольное противопожарное формирование. Оно будет защищать Акжар и станцию Жазық, где проживают более двух тысяч человек. В открытии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов, представители местных властей, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны органов гражданской защиты и жители села.

В удалённых от пожарных частей населённых пунктах добровольцы могут приступить к тушению до прибытия профессиональных пожарных. По программе «Ауыл құтқарушылары» МЧС передаёт формированиям технику, средства защиты и оборудование, организует подготовку работников.

В Акжаре построили пожарный пост с диспетчерской, кухней, санузлом, душевыми и боксом для машины. Помещения обустроены уютно и удобно для дежурства. Пост оснащён пожарной автоцистерной, мотопомпой и средствами связи. Здесь работают четыре пожарных и водитель. Все пятеро прошли первоначальную подготовку и получили сертификаты.

На церемонии Мурат Муханов передал добровольцам символический ключ от пожарной техники. Участников формирования отметили наградами и благодарственными письмами. МЧС вместе с местными властями продолжит создавать добровольные противопожарные формирования в других населённых пунктах области.