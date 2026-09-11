Глава МЧС ознакомился со строительством нового стадиона в Актобе

В ходе рабочей поездки в Актобе министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетили строительную площадку нового футбольного стадиона.

Пятиэтажная арена вместимостью до 35 тысяч зрителей возводится в западной части города с учетом требований IV категории УЕФА. После завершения строительства здесь смогут проходить футбольные матчи и крупные спортивные мероприятия.

На объекте представили ход работ и основные характеристики проекта. Стороны также обсудили вопросы пожарной безопасности, организации эвакуации и защиты посетителей при возможных чрезвычайных ситуациях.

Проект предусматривает инфраструктуру для пожарно-спасательного спорта, которая позволит проводить национальные и международные соревнования. МЧС - единственное ведомство в стране, развивающее собственный прикладной вид спорта.