Пожарные станут ближе: для «Ясного» и «Сазды» готовят новые части

В Актюбинской области планируют построить новые пожарные подразделения в жилых массивах «Ясный» и «Сазды». Места для будущих объектов во время рабочей поездки осмотрели министр по ЧС РК Мурат Муханов и аким региона Асхат Шахаров.

В «Ясном» сегодня живут более 30 тысяч человек, работают склады и промышленные предприятия, расположены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов. При этом ближайшие пожарные подразделения находятся в 15–20 километрах. Новая часть позволит спасателям быстрее прибывать на вызовы.

Еще одно пожарное депо планируют построить в «Сазды», где проживают более 10 тысяч человек. Здесь находятся школы, больница и другие социальные объекты. Подразделение будет обслуживать не только жилой массив, но и прилегающие территории, включая Алгинский район.

Оба объекта - новые проекты, призванные повысить уровень безопасности жителей региона. Сейчас определяются земельные участки и готовятся необходимые документы, а профинансировать строительство планируется за счет инвесторов.