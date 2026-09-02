В городе Жезказгане области Ұлытау завершился первый соревновательный день XXXII летнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин и XII летнего чемпионата Республики Казахстан среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Первый день соревнований прошёл в дисциплине «Подъём по штурмовой лестнице» на базе СПЧ-1 ДЧС области Ұлытау. Спортсмены продемонстрировали высокую скорость, точность и профессиональное мастерство. Борьба за призовые места была напряжённой, а разница между результатами сильнейших участников составила лишь несколько сотых секунды.

Среди мужчин спортсмены преодолевали дистанцию до четвёртого этажа учебной башни.

Личное первенство среди мужчин:

1 место - Ануарбеков Назарбек, ДЧС города Астаны, с результатом 14,18 сек;

2 место - Денисенко Илья, ДЧС Северо-Казахстанской области, с результатом 14,26 сек;

3 место - Агафонов Дмитрий, ДЧС Западно-Казахстанской области, с результатом 14,61 сек.

Командный зачёт среди мужчин:

1 место - ДЧС города Астаны, 88,03 сек;

2 место - ДЧС Акмолинской области, 88,68 сек;

3 место - ДЧС города Алматы, 88,73 сек.

Среди женщин спортсменки соревновались в подъёме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни.

Личное первенство среди женщин:

1 место - Подгородецкая Кристина, ДЧС города Астаны, 7,29 сек;

2 место - Серикханова Алла, ДЧС города Астаны, 7,48 сек;

3 место - Салмина Валентина, ДЧС города Шымкента, 7,52 сек.

Командный зачёт среди женщин:

1 место - ДЧС Костанайской области, 45,67 сек;

2 место - ДЧС города Астаны, 47,47 сек;

3 место - ДЧС города Алматы, 48,01 сек.

Лучший результат дня среди мужчин по итогам двух попыток показал Абильбаев Динмухамед, ДЧС города Алматы -13,76 сек.

Среди женщин лучший результат дня по итогам двух попыток продемонстрировала Салмина Валентина, ДЧС города Шымкента - 7,13 сек.

Завтра спортсмены выйдут на старт в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями».