В селе Жоламан Кербулакского района области Жетісу открылось 254-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пост будет обеспечивать противопожарную безопасность жителей сел Жоламан, Самен, а также станций Алтындала, Архарлы, Саялы, Жоламан. В зоне ответственности формирования проживает 1740 человек.

В торжественной церемонии приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу полковник Қанат Алтынбеков, аким Кербулакского района Жанат Жүнісбеков и личный состав гарнизона.

На посту созданы все необходимые условия для несения службы, а также укомплектован личным составом. Все специалисты готовы к выполнению задач по предназначению. Для оперативного реагирования пост обеспечен основными средствами пожаротушения и связи, оборудованием, пожарной автоцистерной, которые передал МЧС.

В ходе мероприятия вручены награды представителям акимата и гражданам, внесшим значительный вклад в строительство и создание нового пожарного поста, развитие системы противопожарной защиты населённых пунктов района.