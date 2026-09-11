В селе Коржынколь района Тереңкөл Павлодарской области завершена реновация пожарного поста «Ауыл құтқарушылары». Новый объект обеспечит противопожарную защиту шести населенных пунктов - сел Коржынколь, Жана-курылыс, Покровка, Тегистик, Аулиеагаш и Аккайын, расположенных на территории двух сельских округов, где проживает свыше 1600 человек.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Думан Кыдырмоллаев, а также заместитель акима района Теренколь Даур Ергабулов.

Здание поста переоборудовано за счет средств местного исполнительного органа с созданием административно-бытового блока для сотрудников. Здесь предусмотрены диспетчерская, помещения для отдыха и приема пищи, а также санитарно-бытовые зоны. Помещения оснащены необходимой мебелью, бытовой техникой и оборудованием. На территории имеется уличное освещение. Пост обеспечен центральным отоплением и водоснабжением. Пост оснащен пожарной автоцистерной, обмундированием и средствами связи.

За вклад в повышение готовности подразделения к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций награждены сотрудники отдела по ЧС района и представители местного исполнительного органа. Создание нового поста позволит значительно сократить время прибытия пожарных подразделений и повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.