Более 1 700 датчиков установлено в жилом секторе перед отопительным сезоном

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему: «Подготовка к отопительному периоду: меры пожарной безопасности». Спикером выступил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.

Как сообщил спикер, в целях минимизации рисков возникновения пожаров в отопительный сезон Министерством по чрезвычайным ситуациям заблаговременно начаты профилактические мероприятия.

С 15 августа в стране проходит Республиканская профилактическая акция пожарной безопасности. В его рамках повсеместно проводится комплекс мероприятий, включающий подворовые обходы, беседы, инструктажи и адресную помощь населению. Гражданам разъясняют о правилах безопасного использования отопительных систем и электроприборов. Особое внимание уделяется в отопительный период социально-уязвимым категориям населения.

На сегодняшний день на учете находятся свыше 96 тыс. жилых домов, где проживают социально-уязвимые категории граждан, списки корректируются в ходе обходов. Им оказывается содействие в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи и другие виды профилактических работ.

В настоящее время по стране профилактической работой уже охвачено свыше 36 тысяч домов социально уязвимых слоев населения. Совместно с акиматами и волонтерами 6,5 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние.

Продолжается многолетняя практика установки в жилье датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения. При содействии акиматов и волонтеров с начала текущей профилактической акции установлено более 1700 датчиков. В рамках прошлого отопительного сезона в жилых домах было установлено свыше 51 тыс. автономных датчиков. С момента внедрения данной практики зафиксировано 67 случаев их сработки, благодаря этому удалось предотвратить отравление и гибель 288 человек.

Благодаря системной профилактической работе МЧС совместно с местными исполнительными органами по итогам прошлого отопительного сезона отмечена положительная динамика - снижение количества пожаров в жилом секторе, а также погибших и травмированных.

МЧС продолжит профилактическую работу в течение всего сезона и призывает всех граждан проявить ответственность, соблюдать меры пожарной безопасности.