В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК состоялся брифинг на тему «Аварии на объектах нефтегазового комплекса Казахстана». Спикером выступил руководитель Управления государственного контроля и надзора в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности Комитета промышленной безопасности МЧС Ахан Телманов.

Как сообщил спикер, обеспечение промышленной безопасности на объектах нефтегазового комплекса остается одним из приоритетных направлений деятельности МЧС. Нефтегазовая отрасль относится к числу наиболее технологически сложных: здесь эксплуатируются оборудование под давлением, трубопроводы, резервуары, буровые и технологические установки, а производственные процессы связаны с обращением горючих и взрывоопасных веществ.

Анализ аварийных событий 2024–2026 годов показывает, что основные механизмы риска во многом повторяются. Это разгерметизация оборудования и трубопроводов, коррозионные и сварочные дефекты, утечки нефти и газа, газонефтеводопроявления при бурении и ремонте скважин, взрывы и пожары, а также недостатки организации работ и производственного контроля.

Отдельный вопрос - своевременное обновление оборудования. С 1 января 2026 года законодательством предусмотрен механизм согласования сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а организации обязаны обеспечивать своевременное исполнение соответствующих мероприятий.

Второй принципиальный вопрос - производственный контроль непосредственно на предприятиях. Государственный инспектор не может ежедневно находиться на каждом объекте, поэтому первая линия предупреждения аварии должна работать внутри самой организации.

С 1 января 2026 года действуют новые нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля. При этом служба производственного контроля должна находиться в непосредственном подчинении первого руководителя организации. Важно, чтобы это был реально работающий механизм, способный своевременно выявить опасное отклонение, потребовать его устранения и при необходимости остановить небезопасную работу. Особое значение имеет контроль подрядных организаций.

Одновременно Комитетом ведется работа по совершенствованию подходов к техническому освидетельствованию. Создана рабочая группа по ТОУФР - техническому освидетельствованию с учетом факторов риска. В рамках этой работы изучается возможность риск-ориентированно определять периодичность, объем и методы технического освидетельствования с учетом фактического состояния оборудования, механизмов повреждения, условий эксплуатации и последствий возможного отказа. В технически обоснованных случаях рассматривается и возможность применения альтернативных неинтрузивных методов контроля вместо отдельных стандартных методов.

До соответствующего нормативного закрепления все действующие обязательные осмотры и испытания сохраняются. ТОУФР не является автоматическим основанием для отказа от обязательного технического освидетельствования или установленных методов контроля. Рабочая группа должна определить четкие условия, при которых такой подход может применяться без снижения уровня промышленной безопасности.

Перспективным направлением остается цифровизация: онлайн-мониторинг давления, температуры и коррозии, системы обнаружения утечек, анализ данных и предиктивная диагностика. Искусственный интеллект здесь рассматривается как вспомогательный инструмент - его ценность в том, чтобы помочь специалистам заранее обнаружить опасное отклонение и предупредить отказ.

В целом наши приоритеты - своевременное обновление оборудования, реально работающий производственный контроль, недопущение повторения одинаковых причин аварий и внедрение современных риск-ориентированных и цифровых методов там, где их эффективность и безопасность технически подтверждены. Главная задача - выявлять и устранять опасный фактор до аварии, а не объяснять его причины после того, как событие уже произошло.