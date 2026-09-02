В селе Жалгызкарагай Аккольского района Акмолинской области открылось 253-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары» для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Пост обеспечивает противопожарную безопасность трех населенных пунктов с общей численностью населения 445 человек.

Особенностью нового поста стало то, что он создан при поддержке субъектов бизнеса. Для его размещения было переоборудовано существующее старое здание, что позволило создать необходимые условия для несения службы и оперативного выезда на чрезвычайные ситуации. Для оперативного реагирования пожарный пост оснащен пожарной автоцистерной, пожарно-техническим оборудованием, средствами для тушения пожаров и связи, которые предоставил МЧС. Подразделение полностью укомплектовано личным составом, прошедшее подготовку в ДЧС.

Открытие пожарного поста позволит значительно сократить время прибытия к месту происшествия, повысить уровень противопожарной защиты населения и обеспечить своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации.