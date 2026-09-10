В селе Тасты-Талды Жаркаинского района Акмолинской области открылось 264-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Пост будет обеспечивать безопасность жителей двух населенных пунктов с общей численностью населения 1 011 человек.

Пожарный пост построен и оборудован за счет средств местных исполнительных органов. В рамках подготовки объекта к открытию проведена реновация здания и служебных помещений. Созданы необходимые условия для работы добровольного противопожарного формирования. Пожарная техника, пожарно-техническое вооружение и оборудование, средства связи переданы от МЧС. Объект полностью готов к выполнению задач по обеспечению пожарной безопасности жителей.

Открытие пожарного поста стало важным шагом в укреплении противопожарной защиты сельских населённых пунктов. Сразу после открытия добровольное пожарное формирование выехало на вызов и ликвидировало возгорание в степной местности.