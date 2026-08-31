60 секунд безопасности: Сделайте рыбалку безопасным отдыхом

Перед выходом на рыбалку рекомендуется учитывать погодные условия, проверить исправность лодки и подготовить необходимые средства безопасности.

При выходе на воду на лодке не забывайте надевать спасательный жилет. Также важно не употреблять алкоголь перед выходом на водоём, не рыбачить в необорудованных и опасных местах, не отправляться на рыбалку в одиночку и заранее сообщать близким, куда вы направляетесь.

Соблюдайте правила безопасности и превратите рыбалку в спокойный и безопасный отдых. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру экстренных служб «112».