В области Ұлытау пройдут летние чемпионаты МЧС Казахстана по пожарно-спасательному спорту

В период с 1 по 5 сентября 2026 года в городе Жезказган области Ұлытау состоится XXXII летний чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и XII летний чемпионат среди женщин МЧС по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из регионов страны, представляющие подразделения МЧС. Среди мужчин участие в чемпионате примут 22 команды, среди женщин 16 команд. В рамках чемпионата спортсмены будут состязаться в четырех дисциплинах пожарно-спасательного спорта: подъем по штурмовой лестнице, ⁠преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, ⁠пожарная эстафета 4×100 метров, ⁠боевое развертывание.

На протяжении соревнований участники продемонстрируют скорость, ловкость, физическую выносливость, техническое мастерство и командное взаимодействие. Каждая из дисциплин требует высокого уровня подготовки, точности и слаженной работы спортсменов.

Чемпионат станет важным этапом подготовки и отбора спортсменов, показывающих наиболее высокие спортивные результаты. По итогам соревнований будут определены сильнейшие спортсмены для формирования национальных сборных команд Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту и последующего участия в чемпионатах мира.