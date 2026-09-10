В селе Мусабек Коксуского района области Жетісу открылось 263-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Открытие нового пункта позволит обеспечить противопожарную защиту четырёх населённых пунктов - села Мусабек, Муканшы, Жарлыозек и Бозтоған, в которых проживает 4400 человека.

В церемонии открытия пожарного поста приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Қанат Алтынбеков, аким Коксуского района Даулет Халелов, а также жители села.

Подразделение полностью оснащено всем необходимым оборудованием: автоцистерной, боевой одеждой и средствами связи, переданными МЧС. Для обеспечения круглосуточного дежурства сотрудников на посту созданы комфортные условия, оборудованы бытовые зоны и помещения для отдыха.

В ходе открытия сотрудникам нового объекта вручены благодарственные письма от ДЧС. Развитие сети «Ауыл құтқарушылары» в сельской местности позволяет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень защищённости сельского населения.