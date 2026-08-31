Забота о безопасности – профессия инспектор промышленной безопасности

Мухаммед Айкенев – главный специалист отдела государственного контроля и надзора за объектами подъёмных сооружений и переработки растительного сырья Управления промышленной безопасности ДЧС Восточно-Казахстанской области, поделился секретами профессии.

«Устроился на работу сразу после окончания университета, работая в Управлении промышленной безопасности получил много практического опыта. И, конечно, продолжаю развиваться благодаря нашим сотрудникам с большим профессиональным стажем. Они всегда готовы поделиться своими знаниями и помочь в трудных ситуациях. Благодаря такому взаимодействию молодые специалисты быстрее приобретают необходимые навыки и опыт», - рассказывает Мухаммед.

- Какие моменты работы запомнились вам больше всего?

- Одним из самых ярких моментов для меня стали первый спуск в шахту и первый подъём на башенный кран. Это были совершенно новые впечатления. Такие моменты особенно запоминаются.

- Какая проверка была для вас наиболее запоминающейся?

- Наверное, на самых крупных промышленных заводах нашего города. Объём работы был очень большим, и во время участия в проверке я получил незаменимый практический опыт. Это позволило мне лучше понять специфику профессии и применить на практике имеющиеся знания. Считаю, что возможность постоянно совершенствоваться, учиться чему-то новому – большой плюс нашей работы и, конечно же, что все это делается на благо безопасности граждан и объектов. Могу сказать, что в этой профессии вам точно будет всегда интересно. Постоянно постигаешь что-то новое. Здесь нет однотипного рабочего процесса: каждый день новые задачи, новые объекты и новые открытия. Вы постоянно общаетесь с людьми, работаете на разных участках и получаете незаменимый практический опыт.