11 сентября в 12:00 часов в Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК (проспект Б. Момышулы, 2/11) состоится брифинг на тему «Аварии на объектах нефтегазового комплекса Казахстана».

Спикер: руководитель Управления государственного контроля и надзора в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности Комитета промышленной безопасности МЧС Ахан Арманович Телманов.

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