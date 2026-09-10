Казахстан снизил риски прорыва моренных озер: отведено около 3 млн кубометров воды

МЧС Республики Казахстан проводит комплекс превентивных мероприятий, направленных на защиту населения и объектов инфраструктуры от селевых угроз. В течение селеопасного периода 2026 года из прорывоопасных моренных озер контролируемо отведено около 3 млн кубометров воды.

Под круглосуточным наблюдением находились 15 наиболее опасных озер. Для регулирования уровня воды специалисты установили около 50 сифонных труб. После снижения объема воды до установленных безопасных отметок работа большинства сифонов была приостановлена. Водоотведение продолжается на озерах № 9 Аксай и № 19 Талгар.

9 сентября сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС вместе с учеными и профильными специалистами провели аэровизуальное обследование северного склона Иле Алатау на участке от бассейна реки Узынкаргалы до реки Турген.

Обследование показало, что селевая обстановка в горных районах остается стабильной. На большинстве моренных озер наблюдается сезонное снижение уровня воды. Приток талых вод с ледников значительно сократился. Признаков активизации ледниковых процессов и повышения селевой опасности не обнаружено.

Наблюдение за потенциально опасными участками ведется круглосуточно. Для этого используются автоматизированные системы, видеонаблюдение и гидрометеорологические датчики. Специалисты провели 852 наземных обследования. С воздуха выполнено еще 17 обследований. Работа продолжится до завершения селеопасного периода.

МЧС Казахстана напоминает: при получении предупреждения о селевой угрозе необходимо строго следовать указаниям экстренных служб, не приближаться к руслам рек и горным ущельям, а также заранее определить безопасный маршрут эвакуации.