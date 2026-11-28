В отдалённом селе Жалаулы Павлодарской области завершена реновация здания добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары».

Новый пост обеспечит противопожарную защиту трёх населённых пунктов: Жалаулы, Карасу и Балтасап. Общая численность населения составляет почти 1000 человек. Ранее пожарную безопасность этих сёл обеспечивала пожарная часть №15 Актогайского района.

В рамках реновации обновлено существующее здание, оборудованы административно-бытовые помещения, комнаты отдыха и санитарно-бытовые зоны для личного состава. Пост рассчитан на размещение одного пожарного автомобиля. Штатная численность составляет два сотрудника. На вооружение поста МЧС уже передана пожарная автоцистерна, также формирование обеспечено боевой одеждой.

Открытие поста позволит обеспечить более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в отдалённых населённых пунктах. Развитие сети «Ауыл құтқарушылары» направлено на то, чтобы своевременная помощь была доступна жителям даже самых отдалённых сёл области.