В селе Конырозек Успенского района Павлодарской области завершилась реновация здания добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары».

Новый пост обеспечит противопожарную защиту четырёх населённых пунктов: Конырозек, Дмитриевка, Вознесенка и Надаровка. Общая численность населения составляет более 1 тысячи человек. На территории этих сёл также расположены 45 субъектов хозяйствования.

В рамках реновации обновлено существующее здание, в котором предусмотрены административно-бытовые помещения, комнаты отдыха, питания и санитарно-бытовые зоны для личного состава. Пост рассчитан на размещение одного пожарного автомобиля. Министерством по чрезвычайным ситуациям передана пожарная автоцистерна. Автомобиль укомплектован необходимым пожарно-техническим вооружением, средствами связи и боевой одеждой для личного состава, что позволит обеспечить готовность подразделения к оперативному реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Штатная численность формирования составит два сотрудника.

Открытие поста позволит повысить уровень пожарной безопасности сельских населённых пунктов, сократить время прибытия пожарных подразделений и обеспечить более оперативную помощь жителям при возникновении чрезвычайных ситуаций.